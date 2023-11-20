بـ"سكين مطبخ".. صدقي صخر يشوق جمهوره لنهاية "صوت وصورة"

ينتظر جمهور مسلسل “صوت وصورة” الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، معرفة قاتل “عصام الصياد” الذي يُجسد دوره الفنان مراد مكرم، وذلك بعد اتهام “رضوى” حنان مطاوع بقتله، ومحاولة المحامي “لطفي” صدقي صخر إثبات براءتها.

وحرص الفنان صدقي صخر على إثارة فضول جمهوره بمشاركة صورة له عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، حاملا “سكين” أداة الجريمة، وعلق: “يا ترى دي قتلت بيها عصام الصياد ولا قطعت بيها مكرونة بشاميل”.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـ حنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

ويعرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC الساعة 7 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً ويعاد الساعة 9 صباحًا، وأيضًا متوفر المسلسل على منصة watch it.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.