الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جلسات عمل مكثفة لـ محمد ممدوح قبل تصوير "هيروشيما"

الفنان محمد ممدح
الفنان محمد ممدح

يخوض الفنان محمد ممدح بطولة فيلم “هيروشيما” المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل التي تقوم بدور البطولة النسائية.

ويعكف صناع فيلم “هيروشيما” بقيادة المخرج خالد مرعي والمؤلف أيمن بهجت قمر خلال الفترة الحالية على جلسات عمل مكثفة للتعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة، بجانب محمد ممدوح وغادة عادل، ومعاينة أماكن التصوير لانطلاق التصوير خلال نهاية شهر ديسمبر المقبل أو مطلع شهر يناير على أقصى تقدير، ليطرح خلال موسم عيد الفطر المقبل.

واعتذر محمد ممدوح عن عدم استكمال دوره في مسلسل “إجازة وضع” الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، بسبب انشغاله في فيلم هيروشيما، 

من جهة أخرى، حقق الفنان محمد ممدوح نجاحًا كبيرًا، حيث جاء فيلمه الأخير “وش في وش” في المرتبة الثالثة بين صدارة الأفلام المتنافسة بدور العرض، وما زال الفيلم يعرض حاليًا بالسينما.

وتدور قصة “وش في وش” خلال يوم واحد فقط، حيث تنقلب حياة زوجين عندما تأتي عائلتاهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة.

فيلم "وش في وش" من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

وقدم محمد ممدوح وريهام عبدالغفور في رمضان 2023 الماضي مسلسل رشيد، إخراج مي ممدوح، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، وشارك فيه كل من خالد كمال، نهله سلامة، أشرف عبدالغفور وآخرين.

محمد ممدح هيروشيما البطولة النسائية غادة عادل خالد مرعى أيمن بهجت قمر شهر يناير

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