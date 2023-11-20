رئيس مدينة الأقصر يلتقي المواطنين لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات (صور)

عقد اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الإثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر ديوان عام مجلس مدينة الاقصر بشكل دوري أسبوعيًا.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة لتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث 7 شكاوى وطلبات مقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.