الأول من نوعه.. افتتاح مؤتمر عن الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج

شهد د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، افتتاح مؤتمر "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة"، وذلك تحت رعاية د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور كلًا من الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة ومقرر عام المؤتمر وعمداء الكليات، لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجتمع المدني وطلاب الجامعة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

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وأكد النعماني، انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، تحرص الجامعة علي توفير مناخ مناسب وبيئة مخصصة تضم طاقات الشباب من المبدعين واكتشاف مواهبهم وصقلهم، ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية.

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يعد الأول من نوعه علي مستوي الصعيد حول الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث يعد منتدى أكاديمي لتبادل المعرفة والنتائج من الناحية النظرية، ومنهجية وتطبيقات الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال بهدف تحويل ونقل الأفكار من المفاهيم التقنية إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتسويق على أرض الواقع، مؤكدًا أن المؤتمر يلقي الضوء على الدور الهام لريادة الأعمال والابتكار في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل التي تلبي حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مؤكدًا علي ان رائد الاعمال يعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.

وأشاد خالد عمران بالمؤتمر وما يثمر عنه من نتائج، موضحًا ان المؤتمر بمثابة لقاء رجال الصناعة مع أصحاب الأفكار بهدف تحويل تلك الأفكار إلى أفكار تطبيقية ومشروعات ناشئة بمشاركة الجامعة، مضيفًا أن الابتكارات التي يتم رعايتها من خلال رواد الأعمال تساهم بشكل فعال في الدخل القومي.

وأضاف د.معتز حسن أنه تم نسج محاور المؤتمر بعناية لتوائم الأولويات الوطنية التي اعتبرت عنصر الريادة والإبداع من الأولويات المهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي، من هنا جاءت محاور المؤتمر لتركز على العديد من المحاور، منها أبحاث تطبيقية مبتكرة في مجالات ( القطاع الهندسي _ القطاع الطبي _ الصيدلة _ العلوم _ الآثار والترميم _ الزراعة _تكنولوجيا التعليم )، وأيضًا ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب أنه تم عرض نماذج أولية وتسويقية للمبتكرين.