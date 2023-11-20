"ألسن سوهاج" تعقد أولى ندوات المشاركة السياسية

انطلقت في كلية الألسن بجامعة سوهاج أولى ندوات المشاركة السياسية لحث الشباب على أهمية الوعي السياسي وحرية الرأي كأحد مبادئ الديمقراطية التي تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية في الجمهورية الجديدة لتحقيق مبادئ العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع المصري.

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز سوهاج للإعلام، مضيفةً أن هذه الندوة تأتي من خلال فعاليات حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي.

يذكر أن الندوة تمت تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور عميد كلية الألسن والدكتور ناصر حجي والدكتور صبري توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور حماد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون الطلاب والدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم ومسؤول طلاب من أجل مصر وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأكدت إيمان إمام مدير مركز إعلام سوهاج على أهمية الدور التوعوي والتنويري للهيئة العامة للاستعلامات الذي يقوم من خلال الاتصال المباشر بتنمية الوعي لدى كافة أفراد المجتمع.