محافظ شمال سيناء: مصر ستقدم للأطفال الخدج الرعاية الصحية الكاملة (صور)

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأطفال الخدج خلال وصولهم إلى معبر رفح البري، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ، إنه وصل 28 طفلا من الأطفال الخدج من مستشفي بالقرب من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تم نقل 16 منهم إلى مستشفي العريش العام و12 إلى مستشفيات القاهرة على متن طائرة.

وأضاف المحافظ أن مصر ستقدم للأطفال الرعاية الصحية الكاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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