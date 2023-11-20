الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء: مصر ستقدم للأطفال الخدج الرعاية الصحية الكاملة (صور)

وصول الاطفال من غزة
وصول الاطفال من غزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأطفال الخدج خلال وصولهم إلى معبر رفح البري، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ، إنه وصل 28 طفلا من الأطفال الخدج من مستشفي بالقرب من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تم نقل 16 منهم إلى مستشفي العريش العام و12 إلى مستشفيات القاهرة على متن طائرة.

وأضاف المحافظ أن مصر ستقدم للأطفال الرعاية الصحية الكاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

82a5177e-bf64-435a-b852-82a6aa2d4eab
82a5177e-bf64-435a-b852-82a6aa2d4eab
4507d89c-53d7-42ff-8092-286f9e63ae42
4507d89c-53d7-42ff-8092-286f9e63ae42
402452275_676370764656564_6920003925826273007_n
402452275_676370764656564_6920003925826273007_n
402464068_676370857989888_4423386911814881386_n
402464068_676370857989888_4423386911814881386_n
402488460_676370757989898_7264705249502557959_n
402488460_676370757989898_7264705249502557959_n
402509406_676370761323231_8495664860239288148_n
402509406_676370761323231_8495664860239288148_n
ff334fe8-43e4-4232-b6f3-cd110d83d031
ff334fe8-43e4-4232-b6f3-cd110d83d031
وزير الصحة والسكان محافظ شمال سيناء معبر رفح البري الجانب الفلسطينى مستشفيات القاهرة الرعاية الصحية

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة بمطار العريش

شباب ورياضة شمال سيناء تعلن انطلاق المشروع القومي لأخصائي التأهيل والقياسات

السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر هي الشقيقة الكبرى للعرب.. وإسرائيل تنتقم من شعبنا

الأقصر تشهد تحليق 48 رحلة بالون على متنها 1220 سائحًا اليوم

وزيرا الصحة المصرى والتركى يزوران المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

"شباب العريش" تُنظم دورة لتعليم المشغولات اليدوية للفتيات (صور)

مؤتمر حاشد فى شمال سيناء دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

التحالف الوطني يُكرِّم حفظة القرآن الكريم ويُسلِّم 76 مشروع تمكين اقتصادي بالأقصر

الأكثر قراءة

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مجموعة مصر: غينيا بيساو يتغلب على جيبوتى فى تصفيات مونديال 2026

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

6 أشهر لسيدة شوّهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟