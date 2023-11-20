الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"41 سرير و40 شاحنة".. تفاصيل تدشين المستشفي الميداني الأردني في خان يونس

المستشفي الميداني
المستشفي الميداني الأردني

أعلن القصر الملكي الأردني أن المستشفى الميداني الأردني في خان يونس سيكون بسعة 41 سريرًا، ويجري إنشائه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال عائد ياغي، رئيس قسم المساعدات الطبية في غزة، إن البعثة برفقة 170 فردا و40 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية.

وقال محمد زقوت، مدير عام مستشفيات غزة، إن المستشفى الميداني سيساعد في تخفيف الضغط على الخدمات الصحية القائمة، لكنه أضاف: “عدد الطواقم الطبية محدود ولا توجد سيارات إسعاف كافية. 

وقال إن المستشفيات في المنطقة تعاني من ظروف "كارثية" ولم تعد قادرة على قبول النساء اللاتي يحتاجن إلى الولادة بعملية قيصرية.

ويأمل الأطباء الفلسطينيون أن تحذو حذوهم المستشفيات الميدانية التي أرسلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر قريبا.

وفرضت إسرائيل ما تسميه "حصارا كاملا" على غزة خلال الحرب، لكنها قبلت مؤخرا تسليم إمدادات محدودة عبر معبر غزة الحدودي مع مصر.

ووصل ولي العهد الأردني، الحسين بن عبدالله الثاني، إلى مدينة العريش، بهدف الإشراف المباشر على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار جهود الأردن المستمرة بالتنسيق مع مصر لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يواجهها. 

ومن المنتظر أن يقدم المستشفى الميداني، الذي يتم تجهيزه بمعدات طبية متطورة وطاقم طبي متخصص، خدماته العلاجية والطبية للمحتاجين في قطاع غزة.

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فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردنى فى غزة

أكّد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن المجلس سيكون عند حسن ظن الأردنيين، بخصوص الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت قناة "المملكة" اليوم الإثنين عن “الصفدي” قوله إن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

ودعا “الصفدي” اللجنة القانونية إلى الاستماع لكل وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال.

الأردن خان يونس المملكة الأردنية مستشفى ميداني

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