"الروم الأرثوذكس": المسيح حفظ حقوق للأطفال لحمايتهم بهذه الطريقة

في يوم الطفل العالمي..

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، بمناسبة إعلان الأمم المتحدة في عام 1954 تدشين يوم 20 نوفمبر كيوم للطفل العالمي فقَبْل هذا الإعلان للأمم المتحدة بـ 1954 عامًا وضع يسوع المسيح حقوق للأطفال لحمايتهم، كما ورد في الإنجيل المقدس: قال يسوع المسيح: "مَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ"

وقال يسوع المسيح: "لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ"، كما قال يسوع المسيح: "دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ"

وايضا قال يسوع المسيح: "أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ، مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا".