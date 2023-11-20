الكنيسة المارونية تحتفل بحلول منتصف أسبوع بشارة زكريّا

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول منتصف أسبوع بشارة زكريّا، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من من الليتورجية الأورثوذوكسيّة للصوم الكبير التي كتبها القدّيس أندراوس الكريتيّ، وهو راهب وأسقف.

وقالت خلالها: استيقظي، يا نفسي، وعبّري عن أعمالكِ، فلتمرّ من جديد أمام عينَيكِ، ولتذرف عيناكِ الدموع.. اكشفي للربّ يسوع أعمالكِ وأفكاركِ، فتُبَرَّرين… ارحمني، يا إلهي، ارحمني.

من على الصليب

أيّها الكلمة، كلمة الله، قدّمت للجميع، جسدك ودمك: جسدك لتخلق جسدي من جديد، ودمك لتغسلني.. أيّها الرّب يسوع، لقد أسلمتَ روحك، لكي تُعيدني إلى أبيك.. أتى خالق هذه الأرض إلى قلب الأرض ليخلّصنا.. لقد أراد أن يُسمّر على شجرة الأوجاع، وللحال وُجِدَ الفردوس المفقود.. لذلك تسجد لك السماء والأرض، والخليقة بأجمعها وجمع المُفتَدين الآتين من كلّ الأمم.

ليكن الدم والماء المتدفّقان من جنبك المطعون غسْلَ عمادٍ لي، وشراب فِداء.. وإذ أُنضَح بكلماتك الحيّة كما بِعِطر، وأتلقّاها كشراب، أطهر مرّتين، أيّها الكلمة، كلمة الله.. إنّ الكنيسة هي الكأس الّتي تتلقّى الدفق من جنبك المعطي الحياة، دفقًا مزدوجًا ووحيدًا للمعرفة والغفران، صورة العهدين، القديم والجديد، المجتمعَين في واحد.. ارحمني، يا إلهي، ارحمني.