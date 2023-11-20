الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحة غزة: نتواصل مع الصليب الأحمر لإجلاء جرحى عالقين داخل المستشفى الإندونيسي

غزة
غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال مستمر في ممارساته لإرهاب كل الموجودين في المستشفى الإندونيسي؛ الذي يقدم الخدمة الصحية لأهالي شمال قطاع غزة.

وأضاف القدرة، أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في المستشفى الإندونيسي اليوم، مؤكدًا أن جثث الشهداء داخل القسم ولا تستطيع الأطقم الطبية إخراجها إلى الساحة أو ثلاجة الموتى أو إعطاء الفرصة لذويهم لدفنهم.

وذكر أن الاحتلال يستهدف محيط المستشفى، كما أن القناصة تستهدف كل من يتحرك في ساحة المستشفى، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لإخراج الجرحى ونزوحهم إلى جنوب القطاع رغم حالة التكدس.

ولفت إلى التواصل مع كل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها لجنة الصليب الأحمر؛ لإجلاء جرحى عالقين داخل المستشفى الإندونيسي، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف إجلاء ما يتراوح بين 150 إلى 200 جريح بشكل قسري.

وأوضح أنهم يخشون ارتكاب الاحتلال لأي حماقة أثناء إجلاء الجرحى بالأتوبيسات التي يوفرها الصليب الأحمر، متوقعًا بدء المرحلة الأولى من الإجلاء في الساعات المقبلة.

وأكمل: نتمنى إجلاء المزيد إلى جنوب القطاع، ونؤكد أن ما يحدث هو إخلاء قسري للجرحى تحت وصاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

ونفى وجود ضمانات من جانب الاحتلال الإسرائيلي على خروج الجرحى أو ما يتيح الطريق الآمن لهم، محذرًا من أن الممرات الآمنة التي أعلن عنها الاحتلال سابقًا، كانت بمثابة مصائد لقتل المواطنين والجرحى والأطقم الطبية.

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