محافظ أسوان يشدد على مواصلة الحملات لإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة بالمدن

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار الأنشطة اليومية والمرور الميدانى ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة، بجانب تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة بمختلف المراكز والمدن، جاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة للتطوير والإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى.

حملة مكبرة بشارع السوق بمدينة إدفو

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان، تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت شارع السوق وعدد من الشوارع والميادين بمدينة إدفو.

وأشار إلى أن الحملة شملت تنفيذ إزالة 15 مخالفة عبارة عن أكشاك عشوائية، بجانب رفع 200 فرش وعربة خضروات، فضلًا عن إزالة كافة "التاندات" والمظلات المخالفة بطول شارع السوق.

وفى نفس السياق أوضح يحيى مصطفى رئيس مدينة الرديسية، بأنه بناء على تعليمات المحافظ تم مواصلة وتكثيف أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة بجانبى الطرق الرئيسية مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بطريق السلخانة بالمنطقة الشرقية للمدينة.

تفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد

وفى سياق آخر كان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب سعة 7 ألاف م3، والممتد من أمام ملاهى بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضى بطريق الفنادق.

وذلك للحد من الشكاوى المتكررة من إنقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر، وهو الذى يتوازى مع مشروع أخر لدعم وتحسين مياه الشرب بالشيخ هارون ومناطق وسط المدينة بإجمالى أطوال 4 كم جارى العمل فى الإحلال والتجديد لهم بطريق كسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين500 مللى إلى 800 مللى.

وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع

ورافق محافظ أسوان خلال جولته العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوى القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الطرق والمحليات.

التشديد على أهمية البرنامج الزمني للتنفيذ

وخلال الجولة التفقدية التى شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل فى المسافات التى تم نهو الأعمال بها عقب إختبار الخطوط، والتشغيل التجريبى لها، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وفضلًا عن إنهاء تركيب محابس التحكم فى المياه لكل منسوب لمواجهة أى إنقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقى المناطق المجاورة.

ووجه محافظ أسوان التنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أى خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعى والإتصالات، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الإتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.