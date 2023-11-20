الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حازم إمام يجتمع بفيتوريا للعفو عن طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

الثلاثى المستبعد
الثلاثى المستبعد من المنتخب

استقر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، لتقريب وجهات النظر بينه وبين الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور لاعبو المنتخب الذى تم استبعادهم من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والعفو عنه.

وكان روي فيتوريا قد قرر استبعاد الثلاثي من مباراة سيراليون لعدم التزامهم بتعليمات روي فيتوريا بلف حول الملعب بعد انتهاء مباراة جيبوتي التى أقيمت باستاد القاهرة فى الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم  وهو ما أغضب مدرب الفراعنة وقرر استبعادهم من مباراة سيراليون وقرر روي فيتوريا السفر ب23 لاعبا فقط لرحلة ليبيريا لخوض مباراة سيراليون

وحصل المنتخب على ست نقاط ويتصدر المجموعة بالفوز على جيبوتي بستة أهداف مقابل لاشيء وفاز على منتخب سيراليون بهدفين مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت أمس .

روي فيتوريا: واجهنا ظروف صعبة إمام سيراليون ولكن حققنا هدفنا بالفوز بالمباراة 

وعلق روي فيتوريا فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراليون " مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب الظروف التى  واجهت المنتخب من رحلة طيران طويلة وطقس حار وملعب  نجيل صناعي،  ولم نلعب بالشكل المطلوب لكن  حققنا الهدف بتحقيق الفوز وإحراز نقاط المباراة  كما  أحرز المنتخب 8 أهداف فى المباراتين ولم نتلق أي أهداف وهي بداية جيدة للمنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع "منتخب سيراليون قدم أداء مميزا في المباراة  وكان يضغط من منتصف الملعب ونجح اللاعبين  في قطع الكرة وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

وواصل "محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب ساهم فى حافظ على شباكه وتصدر لاكثر من كرة خطرة كما قدم تريزيجيه اداء مميز في المباراة ".

ويلعب المنتخب مع بوكينافاسو فى شهر يونيو من العام المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

طارق حامد حسين الشحات أزمة أمام عاشور البرتغالي روي فيتوريا المنتخب حازم إمام

مواد متعلقة

ضم الشحات وعاشور وحامد لقائمة المنتخب لأمم إفريقيا "رهن" قرار فيتوريا

الانضباط تستدعي ممدوح عيد للتحقيق في شكوى اتحاد الكرة

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لمواجهة جيبوتى فى تصفيات المونديال

طاقم حكام جنوب إفريقي يُدير مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات مونديال 2026

مصادر لـ"الدستور": إقامة مواجهة مصر وجيبوتى بحضور 30 ألف متفرج

4 حراس ونجوم الأهلي والزمالك.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي

طاقم تحكيم مصرى يدير مباراة بيراميدز والزمالك ومحمد عادل والبنا أبرز المرشحين

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

الأكثر قراءة

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

اللقطات الأولى لوصول ‏ولي العهد الأردني إلى مدينة العريش (فيديو)

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

حازم إمام يجتمع بفيتوريا للعفو عن طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

انهيار حفرة على شاب ينقب عن الآثار بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 48 فلسطينيا بينهم 13 من قطاع غزة

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟