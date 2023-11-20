حازم إمام يجتمع بفيتوريا للعفو عن طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور

استقر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على عقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، لتقريب وجهات النظر بينه وبين الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور لاعبو المنتخب الذى تم استبعادهم من مباراة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والعفو عنه.

وكان روي فيتوريا قد قرر استبعاد الثلاثي من مباراة سيراليون لعدم التزامهم بتعليمات روي فيتوريا بلف حول الملعب بعد انتهاء مباراة جيبوتي التى أقيمت باستاد القاهرة فى الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم وهو ما أغضب مدرب الفراعنة وقرر استبعادهم من مباراة سيراليون وقرر روي فيتوريا السفر ب23 لاعبا فقط لرحلة ليبيريا لخوض مباراة سيراليون

وحصل المنتخب على ست نقاط ويتصدر المجموعة بالفوز على جيبوتي بستة أهداف مقابل لاشيء وفاز على منتخب سيراليون بهدفين مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت أمس .

روي فيتوريا: واجهنا ظروف صعبة إمام سيراليون ولكن حققنا هدفنا بالفوز بالمباراة

وعلق روي فيتوريا فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراليون " مباراة سيراليون كانت صعبة بسبب الظروف التى واجهت المنتخب من رحلة طيران طويلة وطقس حار وملعب نجيل صناعي، ولم نلعب بالشكل المطلوب لكن حققنا الهدف بتحقيق الفوز وإحراز نقاط المباراة كما أحرز المنتخب 8 أهداف فى المباراتين ولم نتلق أي أهداف وهي بداية جيدة للمنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع "منتخب سيراليون قدم أداء مميزا في المباراة وكان يضغط من منتصف الملعب ونجح اللاعبين في قطع الكرة وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

وواصل "محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب ساهم فى حافظ على شباكه وتصدر لاكثر من كرة خطرة كما قدم تريزيجيه اداء مميز في المباراة ".

ويلعب المنتخب مع بوكينافاسو فى شهر يونيو من العام المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.