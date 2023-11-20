الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصرف العربي: إفريقيا ستكون لاعبا أساسيا في الساحة الاقتصادية العالمية خلال العقود القادمة

جريدة الدستور

تحدث الدكتور سيدي ولد التاه المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، عن العلاقات الإفريقية العربية بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها القارة خلال الأعوام الماضية.

وقال، إن العلاقات بين الدول الأفريقية والدول العربية علاقة تاريخية وهناك ارتباط جغرافي وثقافي وديني بين المجموعتين، متابعًا أن التقدم الاقتصادي يعتمد على مجموعة من المقدرات سواء في القارة الإفريقية أو في المنطقة العربية بشكل عام حيث يتعلق بقطاعات محورية مثل الزراعة والثروة المعدنية والطاقة وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى.

وأشار، خلال لقاء خاص بفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إلى أن مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا هو فرصة لطرح أفكار جديدة مبتكرة من أجل تعزيز التكامل بين المنطقتين وإيجاد مشروعات استثمارية تخدم هذا التكامل، مضيفًا أن القارة الأفريقية خلال الأعوام الماضية واجهت بعد التحديات ولكنها تخلق فرص للاستثمار والتنمية وتستدعي جهود متضافرة من كل شركاء القارة الإفريقية من أجل مساعدتها على تجاوز تلك التحديات، ومن المتوقع خلال العقود القادمة أن ستكون القارة الأفريقية لاعب أساسي في الساحة الاقتصادية العالمية، فالعالم العربي هو الأولى بأن يكون شريك استراتيجي للقارة الإفريقية.

وتنطلق اليوم الاثنين أعمال مؤتمر مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، بمشاركة عدد من القادة الأفارقة لبحث فرص تعزيز الاستثمار الخاص في القارة السمراء والتعاون في أشكال الطاقة المستدامة.

ويعد هذا المؤتمر نتاج مبادرة أطلقتها ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2017، وتهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية الأساسية للدول المشاركة؛ بهدف جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص.

وتضم قائمة المشاركين في المؤتمر: مصر، وإثيوبيا، وبرلين، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، وغينيا، وكوت ديفوار، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتوجو وتونس، مع إبداء دول إفريقية أخرى رغبتها في الانضمام.

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