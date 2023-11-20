الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة.

وقالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وصول ولي العهد يأتي للاطلاع على عملية تجهيزالمساعدات وبجانب تجهيز المستشفي الميداني الذي سيتواجد في خان يونس، مؤكدة أن هناك ترجيحات بأنه سيكون مع المستشفي الميداني من أجل الاطلاع والانتهاء في أسرع وقت والخدمات التي يقوم بها الجانب المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

الحسين بن عبد الله الثاني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني مطار العريش قطاع غزة طائرة عسكرية أردنية

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