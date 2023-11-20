وصول ولى العهد الأردنى إلى مطار العريش

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى مطار العريش على متن طائرة عسكرية أردنية إلى مطار العريش ترافقه الكوادر الطبية التي ستشغل المستشفى الميداني بغزة.

وقالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وصول ولي العهد يأتي للاطلاع على عملية تجهيزالمساعدات وبجانب تجهيز المستشفي الميداني الذي سيتواجد في خان يونس، مؤكدة أن هناك ترجيحات بأنه سيكون مع المستشفي الميداني من أجل الاطلاع والانتهاء في أسرع وقت والخدمات التي يقوم بها الجانب المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة.