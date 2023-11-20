الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع البرتغالى جوزيه بيسيرو

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة المفاوضات مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تلقت ترشيحًا من أحد الوسطاء في وقت سابق للتعاقد مع بيسيرو، موضحًا أن الإدارة لم تدخل في باب المفاوضات مع المدرب بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الأمر مجرد ترشيح فقط حتى الآن.

موافقة بيسيرو

وشدد المصدر على أن الوسيط أبلغ الإدارة بأن بيسيرو وافق على تقاضي مبلغ 80 ألف دولار شهريًا مع الزمالك ورحب بالعرض.

وأشار إلى أن الوسيط أبلغ إدارة الزمالك بأن بيسيرو قد يرحل عن تدريب منتخب نيجيريا قبل كأس أمم إفريقيا أو بعدها كحد أقصى.

وأعلن الزمالك، في وقت سابق، عن استمرار معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني للفريق لحين إشعار آخر، ولم يناقش المجلس في اجتماعه الأخير أي شيء بخصوص ملف المدير الفني.

نقل المباراة

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلًا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لتوفير كل سبل الراحة أمام الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أن إقامة المباراة في كوت ديفوار كانت ستكبد البعثة رحلة سفر شاقة إلى مدينة بواكي، التي اختارها فريق سوار لاستضافة المباراة من قبل.

وفي نفس الوقت حرص مجلس إدارة النادي على توفير الوقت أمام اللاعبين للاستعداد بصورة جيدة لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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