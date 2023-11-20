الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة الفلسطينية: أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسى يحتاجون لجراحات عاجلة

جريدة الدستور

أكد مدير وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف طابق العيادات والجراحات ودمر الأجهزة في المستشفى الإندونيسي.

وأضاف مدير وزارة الصحة في غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أن: أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة.. والطواقم الطبية محدودة.

وكان كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الكوارث التي لاحقت المؤسسات الصحية بسبب الحصار والقصف الإسرائيلي المستمر على المنشآت الصحية والطبية والمستشفيات بقطاع غزة.

تدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف فى غزة

وقال، خلال مداخلة مع منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إنه تم خروج 63 مركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة، وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف في غزة، بجانب عدد الجرحى الذين يتلقون العلاج خارج غزة، والذي يبلغ نحو 170 شخصًا، مشيرًا إلى خروج 28 مستشفى عن الخدمة في غزة إثر القصف الإسرائيلي.

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