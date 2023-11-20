الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الائتلاف المصري يصدر تقريره السابع عن الانتخابات الرئاسية بعنوان "رصد مرحلة الدعاية الانتخابية"

جريدة الدستور

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الإثنين التقرير السابع للانتخابات الرئاسية الذي يرصد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024. وكذلك رصد الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024  الفترة من 9 نوفمبر حتى 16 نوفمبر.

ورصد التقرير ( 27 ) مؤتمر انتخابي للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي في محافظات مختلفة ومؤتمرين انتخابيان للمرشح السيد فريد زهران ومؤتمران انتخابيان للسيد عبد السند يمامة في حين لم يتم رصد أي مؤتمر انتخابي للسيد حازم عمر.

كما تم رصد عدد ( 12 ) زيارة للسيد عبد الفتاح السيسي لوفود وكيانات حزبية ونقابية وشبابية وشخصيات عامة وزيارتان للسيد فريد زهران وزيارة للسيد عبد السند يمامة ولم يتم رصد أي زيارات للسيد حازم عمر.

فيما يتعلق باللقاءات الإعلامية تم رصد عدد( 11 ) لقاء لحملة السيد عبد السند يمامة و7 لقاءات لحملة للسيد حازم عمر ولقاءان لحملة السيد فريد زهران ولم يتم رصد أي لقاءات إعلامية لحملة السيد عبد الفتاح السيسي.

وكذلك تم رصد اجتماعان تنظيميان لحملة السيد حازم عمر واجتماع تنظيمي لحملة السيد عبد الفتاح السيسي واجتماع تنظيمي لحملة السيد فريد زهران ولم يتم رصد أي اجتماعات تنظيمية لحملة السيد عبد السند يمامة.

فيما يتعلق بلافتات الدعاية

-  تعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة القليوبية، طريق شبرا بنها الحر، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وطريق محور العصار بشبرا الخيمة، وأيضا محور العبور الرئيسي، بالإضافة إلى ميادين وشوارع محافظة  تعليق لافتات الدعاية الانتخابية للسيسي بأحجام ضخمة خاصة على كورنيش الإسكندرية، وانتشرت اللافتات الدعائية بالطرق الرئيسية، ومنها طريق الجيش المعروف بالكورنيش، وسعد زغلول وابو قير وقنال السويس، فضلا عن المحاور والميادين الرئيسية والفرعية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي 

- انتشرت صور المرشح الرئاسي فريد زهران في عدد من محافظات الجمهورية مع بدء الدعاية الانتخابية، انتشار لافتات الدعاية للمرشح الرئاسي في محافظة بني سويف.

- انتشرت صور المرشح الرئاسي حازم عمر، في محافظة كفر الشيخ وميادين محافظة دمياط.كذلك، والقليوبية والدقهلية.

كما رصد التقرير قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح كل مرشح  رئاسي "100 دقيقه إعلانية" بالتساوي بكافة وسائلها، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد انتهي التقرير بالتحليل التالي:

• حملة السيد عبد الفتاح السيسي هي أكثر الحملات التى عقد مؤتمرات جماهيرية وعقد اللقاءات مع وفود وكيانات حزبية ونقابية وشبابية وشخصيات عامة وزيارات واقلهم في الظهور الإعلامي.

• حملة السيد عبد السند يمامة هي أكثر الحملات في الظهور الإعلامي يليه السيد حازم عمر. 

• حملة المرشح عبد الفتاح السيسي اكثر الحملات إمكانيات وتجهيزات ودعم شعبي من قبل العديد من الأحزاب.

• اشتعال المنافسة بين المرشحين الأربعة منذ اليوم الأول لبدء الدعاية الانتخابية.

• هناك اهتمام من قبل وسائل الاعلام المختلفة المرئية والصحفية في إبراز مرشحي الانتخابات الرئاسية وتغطية أخبارهم وآرائهم في القضايا المختلفة التي الداخلية والدولية التي تهم المواطن المصري.

• الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تسيطر علي حملات مرشحي الرئاسة الأربعة.

• مازالت الحملات الدعائية للسادة المرشحين في بدايتها ومن المتوقع زيادة الأنشطة للحملات في الفترة القادمة.

الائتلاف المصرى حقوق الانسان الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية

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