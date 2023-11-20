الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله: قصفنا بثلاث مسيرات مراكز تجمع للاحتلال غرب كريات شمونة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بـ ثلاث مسيرات مراكز تجمع للاحتلال غرب كريات شمونة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

واستُهدفت في وقت سابق دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وتمت إصابتها بشكل مباشر، كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.

كما استهدف "حزب الله" تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين، وأوقع فيه إصابات مؤكدة.
 

ثكنة برانيت الإسرائيلية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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