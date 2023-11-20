الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لحظة إخماد حريق مصنع مراتب بشبرامنت (صور)

جريدة الدستور

حصل "الدستور" على صور من محاولات السيطرة على حريق مصنع للمراتب بمدينة أبو النمرس في الجيزة ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماده دون خسائر بشرية. 

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق التهم مصنع مراتب بمنطقة شبرامنت في مدينة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة ومنعت امتداده لعدة مصانعه مجاورة وحدوث كارثة بالمدينة. 

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السيطرة على حريق التهم مصنع مراتب فى شبرامنت (صور)

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تلقت غرفة النجدة بلاغا بتصاعد الأدخنة من داخل مصنع في مدينة ابو النمرس، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء.

وتبين من الفحص أن الحريق نشب في مصنع مراتب في منطقة شبرامنت ونجحت القوات في اخماد الحريق قبل امتداده الى المصانع المجاورة ولم يسفر الحريق عن اية اصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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حريق حريق مصنع مراتب شبرامنت النجدة أبو النمرس

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