لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

لقيت سيدة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الظاهر في القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية ملقاة بالشارع دائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "منال.ع"، تبلغ من العمر 27 سنة ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وحرر محضر باللازم، حتى تتولى النيابة التحقيقات.