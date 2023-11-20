الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الظاهر في القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

تلقى رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية ملقاة بالشارع دائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "منال.ع"، تبلغ من العمر 27 سنة ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

 

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سقوط طالبة من الطابق الرابع فى أوسيم

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"كانت بتنشر الغسيل".. إصابة طالبة سقطت من الطابق الثانى فى الهرم

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وحرر محضر باللازم، حتى تتولى النيابة التحقيقات.

سقوط سيدة الظاهر منطقة الظاهر مشرحة زينهم النيابة العامة

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لغز يحيط بسقوط سيدة من الطابق الرابع فى الظاهر

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