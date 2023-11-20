إزالة 26 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء، وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كل في نطاقة.

إزالة 6890 بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن جهود حملات الرصد والمتابعة قد أسفرت عن إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط على مدار يومين.

وشملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ ٩ قرارات إزالة مبان مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر على مساحة ٢٠٤٠م شملت إزالة تعديات في المهد علي الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش على مساحة ١٨٢٠ م، إلى جانب فك شدة خشبية داخل الحيز العمراني بالدور الثاني على مساحة ١٠٠م بمناشي البلد، إلي جانب شدة خشبية تعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن تعد ببناء الدور الأرضي علي مساحة ١٢٠م ببهرمس.



كما شهد مركز ومدينة البدرشين إزالة جمالون على مساحة ٢٥٠٠م٢ بناحية سقارة إلى جانب إزالة هنجر تحت الإنشاء بقرية ميت رهينة ومبني بالطوب البلوك الأبيض والأعمدة الخرسانية، ومبنى إداري على مساحة ١٠٠٠م، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة ١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية على مساحة ١٣٥٠م.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط المتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري علي المخالفات التي تمت إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا.