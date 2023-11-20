الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى العمل رغم كل شىء (صور)

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أبطال تحت نيران العدو.. انفجارات وصواريخ وطلقات وشهداء مصابون.. طائرات لا تُفرق بين مدني وعسكري تطال الجميع، حتى الطواقم الطبية نفسها وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين، وحتى موظفي الأمم المتحدة مات أكثر من 100 منهم.. مخاطر كبيرة تُحيط بالجميع، لكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تُسارع دائمًا نحو أماكن القصف لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه.

شهداء ومصابون وخسائر ضخمة تكبدها الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري، لكن طواقمه أخذت تواصل العمل كل لحظة من أجل إنقاذ حياة المصابين، ونقل الشهداء.. وأكدوا أنهم دائمًا "مستمرون في العمل".

مستمرون فى العمل رغم الظروف الصعبة

صور نشرها الهلال الأحمر في ميدان الحرب بين الأنقاض والعدوان، جاء فيها "مستمرون في العمل.. بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة، تواصل طواقمنا الطبية العمل معكم ليلًا ونهارًا للقيام بواجبها الإنساني لأبناء شعبنا في القطاع".

الصور التي التقطها فؤاد أبو خماش، أظهرت جانبًا من الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة.

أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء 
أبطال تحت نيران العدو.. طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: مستمرون في العمل رغم كل شىء
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