الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: الصادرات بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى شهدت زخمًا كبيرًا (فيديو)

صادرات
صادرات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الصادرات بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي شهدت زخما كبيرا وجدلًا الفترة الماضية ودعما سياسيا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيادة التبادل التجاري بين دول القارة الإفريقية.

 

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمات العالمية التي مر بها العالم وجهت إلى ضرورة التكتلات الإقليمية، والتى أدت إلى زيادة بعض البروتوكولات الاقتصادية التي تزيد من حجم التبادل التجاري مع دول الجوار. 

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تتميز أنها أصبحت بالفعل محورا إقليميا لتبادل الطاقة ونافذة لتصدير الوقود ومشتقاته للاتحاد الأوروبي وإفريقيا، ومصر تعظم  من قيمة المواد النفطية التى تمتلكها، وأيضًا الخضار والفاكهة لتمكينها من الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار. 

الخبير الاقتصادي لأزمات العالمية الصادرات مصر ودول الاتحاد الأفريقي التبادل التجاري البروتوكولات الاقتصادية الطاقة

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