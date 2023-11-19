الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى: قطاع التكنولوجيا واعد وسيكون لمصر باع كبير فيه

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجال الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، والعالم اليوم يتحدث عن أن تطبيقاته تشمل وتدخل في جميع مناحي الحياة، وكذلك شباب مصر صاروا إحدى ركائز هذه الصناعة المستقبلية.

وقال مصطفى مدبولي، خلال تصريحات له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا من أهم القطاعات لشبابنا، وسيكون قطاع التكنولوجيا واعدًا، مؤكدًا أن تلك التقنية غيرت من شكل الوظائف والأعمال.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن أتمنى أن تكون مصر لها باع كبير بهذا المجال خلال الفترة المقبلة، للتيسير على المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية شديدة.

 

 

 

مصطفى مدبولى الذكاء الاصطناعي قطاع الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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