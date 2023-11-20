محافظ أسيوط يتفقد منافذ السلع ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، للتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن التأكد من أسعارها وجودتها.

وتفقد المحافظ منفذ بيع السلع أمام ديوان عام المحافظة، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار مبادرة "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتفقد محافظ أسيوط المنفذ للاطمئنان على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما استمع من نشأت اسكندر، مدير الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض، مثل السكر الذي يتم توفيره بسعر 27 جنيهًا، والذي يتم توفيره بكميات كبيرة، إلى جانب الأرز بسعر 20 جنيهًا، والزيت بسعر 40 جنيهًا، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى مثل العدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة، وغيرها من المنتجات التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج.

والتقى اللواء عصام سعد بعدد من المواطنين وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآراءهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مطالبًا المسئولين بتنظيم عملية الدخول والخروج من المعرض على أن تكون الأولوية للسيدات مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

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