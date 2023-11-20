الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذه الأطعمة تساعدك في تحسين جهازك الهضمي

ارشيفية
ارشيفية

أمراض الجهاز الهضمي تشمل مجموعة متنوعة من الحالات التي تؤثر على الأعضاء والهياكل التي تشارك في عملية الهضم، هنا بعض الأمراض الشائعة في الجهاز الهضمي:

أمراض الجهاز الهضمي 

1. التهاب المعدة: 

يتسبب في تهيج جدار المعدة وقد يكون نتيجة لعدة عوامل مثل العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو استخدام بعض الأدوية.

2. قرحة المعدة

 تحدث عندما يتضرر جدار المعدة وتتكون قرحة. قد تكون نتيجة لعدة عوامل مثل العدوى ببكتيريا Helicobacter pylori أو استخدام المسكنات غير الستيرويدية (NSAIDs).

التهاب القولون التقرحي

 حالة مزمنة تصيب القولون وتسبب التقرحات في جداره. تتميز بأعراض مثل الإسهال المزمن والألم البطني.

4. متلازمة القولون العصابي

حالة مزمنة تؤثر على وظائف القولون وتسبب ألمًا وتغيرات في نمط البراز.

5. التهاب الأمعاء التقرحي

 حالة مزمنة تصيب الأمعاء وتسبب التقرحات في جدارها. تتميز بأعراض مثل الإسهال المزمن والألم البطني.

أطعمة في كل منزل تساعدك على التخلص من مشكلات الهضم

الأطعمة المساعدة في تحسين صحة الجهاز الهضمي 

مرضى الجهاز الهضمي قد يستفيدون من تناول بعض الأطعمة التي تساعد في تهدئة الأعراض وتحسين صحة الجهاز الهضمي. هنا بعض الأطعمة التي يمكن تناولها:

1. الألياف الغذائية: تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. يمكن العثور على الألياف في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

2. البروبيوتيك: هي أنواع من البكتيريا الصديقة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي. يمكن العثور على البروبيوتيك في الزبادي المحتوي على الثقيلات واللبن المخمر والخضروات المخمرة مثل الخيار المخمر.

3. الأطعمة ذات المضغ الجيد: مثل الفواكه والخضروات المطبوخة بشكل جيد واللحوم المطهوة بشكل لين. هذه الأطعمة تسهل عملية الهضم وتقلل من الإجهاد على الجهاز الهضمي.

4. المشروبات غير المنبهة: يفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزعج المعدة وتزيد من أعراض الجهاز الهضمي.

5. الماء: يجب شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتسهيل عملية الهضم.

مع ذلك، يجب أن يستشير المرضى طبيبهم أو أخصائي التغذية لتحديد أفضل نظام غذائي يتناسب مع حالتهم وتوصيات خاصة بهم

الجهاز الهضمي أمراض الجهاز الهضمي الأمراض الشائعة جدار المعدة القولون

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