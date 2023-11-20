الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. كسح مياه الأمطار من شوارع دمياط

الأمطار
الأمطار

تابع اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط لليوم الثاني على التوالي، أعمال كسح مياه الأمطار نتيجة تداعيات الطقس السيئ.

 

وجرى أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية والدفع بسيارات الشفط وذلك بكل المناطق التي تعرضت لتجمعات مياه الأمطار، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال الرفع وإزالة آثارها، حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

 

تابع اللواء وائل الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور في  دمياط، سرعة التعامل الفوري مع تداعيات الأحوال الجوية وحل الأزمات الطارئة في حينها للحد من تفاقم المشكلات والقضاء عليها فى حينها حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز والقرى التابعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.
 

وأشرف على أعمال التعامل الفوري مع سقوط عامود كهرباء على الكوبرى العلوى بفارسكور وتم رفعه وإعادته مرة أخرى وذلك للحد من تفاقم المشكلات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

 

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء.

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