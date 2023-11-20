الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الفرنسية": الاحتلال يصعد هجماته فى ظل مناقشات لإطلاق سراح المحتجزين

الاحتلال
الاحتلال

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن   قطاع غزة يستعد اليوم لمزيد من التوسع في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، رغم تنامي الآمال الحذرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف القتال.

مسارات الحرب في غزة 

 وسبق وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد إنه سينقل معركته ضد حركة حماس في غزة إلى "أحياء إضافية" في قطاع غزة، حيث أدى هجوم جوي وبري إلى استشهاد 13 ألف شخص بينهم آلاف الأطفال.

وقال وسطاء قطريون يوم الأحد إن المحادثات بشأن اتفاق من شأنه إطلاق سراح بعض الرهائن تحرز تقدما ولم تتعطل إلا بسبب تحديات عملية "بسيطة للغاية"، لكن لم يتم تقديم تفاصيل أو جدول زمني ولم تذكر إسرائيل وحماس الكثير.

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الإثنين إن غارة إسرائيلية على مستشفى الإندونيسي بالقرب من مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة- وهو الأكبر في القطاع- أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، بينهم مرضى، وإصابة عشرات آخرين.

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كما تم رصد  أعمدة من الدخان تتصاعد من جباليا الأحد، بعد يوم واحد من إعلان مسئول صحي مقتل أكثر من 80 شخصا في غارتين مزدوجتين هناك، بما في ذلك على مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جباليا هي من بين مناطق التركيز؛ لأنها "تستهدف وتضرب البنية التحتية لحماس"، ودون الإشارة إلى الضربات، قال جيش الاحتلال إن "حادثا وقع في منطقة جباليا" قيد المراجعة.

وكانت أعمال القصف في جباليا هي الأحدث التي أثارت إدانة شديدة من الحكومات العربية والحكومات الأخرى.

وعقد وزراء خارجية السلطة الفلسطينية ومصر والسعودية والأردن وإندونيسيا اليوم الإثنين اجتماعات بشأن الحرب في بكين، حيث قال نظيره الصيني وانغ يي إن على العالم "التحرك بشكل عاجل" لوقف "الكارثة الإنسانية" في غزة.

وقال وانغ للدبلوماسيين الزائرين إن "الوضع في غزة يؤثر على جميع البلدان في جميع أنحاء العالم، ويشكك في الإحساس الإنساني بالصواب والخطأ وفي الحد الأدنى للإنسانية".

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