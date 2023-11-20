الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: نجحنا في توفير السلع الغذائية للمحافظات بأسعار مخفضة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها خلال الأسبوع الـ٨٠، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

إعداد سيارات محملة بالسلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن السيارات  تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

100 سيارة طافت 16 محافظة خلال الإسبوع الـ80

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن سيارات مبادرة "سند الخير " طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوع الـ٨٠ بعدد  100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلي أن المبادرة تساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وزير التنمية المحلية القيادة السياسية سند الخير اللواء هشام آمنة محافظات

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لمراجعة أسعار السلع والبناء المخالف

وزير التنمية المحلية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالتعامل الفوري مع الأمطار

تعطيل الدراسة وتوقف حركة الصيد.. إجراءات "التنمية المحلية" لمواجهة تقلبات الطقس فى المحافظات

بقروض ميسرة.. مشروعات تدعمها الحكومة لتوفير فرص عمل للشاب بالمحافظات

باستثمارات 2 مليون جنيه.. المنيا تحتل المركز الأول بين في قروض "التنمية المحلية"

التنمية المحلية: تنفيذ 919 مشروعًا بإجمالى استثمارات 18 مليون جنيه فى 22 محافظة

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

آمنة: 217 متدربًا اجتازوا 4 دورات تدريبية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

الأكثر قراءة

لماذا يستخدم أطباء غزة "لف الأطفال" بورق القصدير؟.. استشارى الأطفال وحديثى الولادة يجيب

حبس المتهمين بإنتحال صفة ضباط شرطة بأكتوبر

وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون جولة دولية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 20-11-2023 في المزارع والشركات

مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان