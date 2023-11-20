وزير التنمية المحلية: نجحنا في توفير السلع الغذائية للمحافظات بأسعار مخفضة

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها خلال الأسبوع الـ٨٠، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

إعداد سيارات محملة بالسلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن السيارات تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

100 سيارة طافت 16 محافظة خلال الإسبوع الـ80

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن سيارات مبادرة "سند الخير " طافت بمختلف القرى والأحياء خلال الأسبوع الـ٨٠ بعدد 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتًا إلي أن المبادرة تساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.