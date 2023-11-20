وزير الصحة يكشف المستشفيات التى ستستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين

صرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بأن الأطفال الخدج الفلسطينيين سيتم نقلهم فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة، وفقا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وزير الصحة يصل العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، منذ قليل إلى مطار العريش تمهيدًا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية أمس، أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكل الجهات المعنية لخروج الأطفال المبتسرين، متوقعًا أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات المقبلة، قائلًا: "اليوم سيكون هناك خبر كويس خلال الساعات القادمة، ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال".

وشدد الوزير على أن عنصر الوقت عامل مهم في حياة هؤلاء الأطفال، لأن منهم أطفالا، ولدوا قبل موعدهم ناقصي الوزن عن الطبيعي وبعضهم لم يكتمل جهازه التنفسي، ويحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس صناعي، وهذا غير متاح في القطاع، ومن ثم يحتاجون هذه الأمور سريعًا.