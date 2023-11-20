وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدأون جولة دولية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

يبدأ وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، وقطر، ومصر، وإندونيسيا، وتركيا، ونيجيريا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، جولة زيارات رسمية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في إطار التحرك العربي الإسلامي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسب فضائية الغد"، في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة أنباء فلسطين الرسمية.

وتأتي الجولة إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023.

ويرأس جولة الزيارات الرسمية وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية.

ويشارك في التحرك العربي- الإسلامي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويأتي هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر.

إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.