للمطالبة بتحسين الأجور.. إضراب جامعي واحتجاجات في أكثر من 50 مدينة ألمانية

قالت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا أنه من المقرر أن ينظم موظفو الجامعات والطلاب في ألمانيا احتجاجا اليوم الاثنين للمطالبة بتحسين الأجور.

وخطط المنظمون لفعاليات في أكثر من 50 مدينة، بما في ذلك هامبورج، وهانوفر، وكولونيا، وفرانكفورت، أم ماين، وميونخ، ولايبزيج، وبرلين وفي بعض الحالات، ستكون هناك إضرابات تحذيرية طوال اليوم.

تحالف من نقابات عمالية ومجموعات إضراب دعوا للإضراب

ودعا إلى تنظيم يوم الاحتجاج تحالف من نقابات عمالية ومجموعات إضراب وممثلي الطلاب ومنظمات التعليم العالي.

ووفقا لنقابة فيردي، فإن الهدف من الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية لموظفي الدولة هو تأمين زيادات كبيرة في مرتبات موظفي الجامعة والتوصل لاتفاقية جماعية على مستوى البلاد للموظفين المساعدين والمدرسين.

يشار إلى أنه خلال مفاوضات الأجور في القطاع العام في الولايات الاتحادية الألمانية، والتي كانت جارية منذ نهاية أكتوبر، تطالب النقابات بزيادة بنسبة 10.5%، بحد أدنى للزيادة قدره 500 يورو شهريا.

وقد رفض جانب أصحاب العمل هذه المطالب على اعتبار عدم إمكانية تحملها. وتريد النقابات مواصلة الضغط من خلال الإضرابات التحذيرية حتى إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات في ديسمبر المقبل.

ألمانيا تدرس نظامًا جديدًا يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام

ويذكر انه تدرس ألمانيا نظامًا جديدًا يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى، وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.

ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.

ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.

وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة "Hans Böckle"، فإن 81 بالمئة من الألمان العاملين بدوام كامل يرغبون في اعتماد مبدأ العمل لأربعة أيام أسبوعيًا.