الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم جباليا بغزة بقذائف المدفعية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بقصف مدفعي من قوات الاحتلال الإسرائيليى للنازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة بقذائف المدفعية.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة

فيما أكدت القاهرة الإخبارية سابقًا أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب قطاع غزة أسفر عنه 9 شهداء، بينما سقط 8 شهداء آخرون في القصف الذي استهدف المستشفى الإندونيسي فجر اليوم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ويستهدف أيضًا حي الدرج في غزة بسلسلة من الغارات.