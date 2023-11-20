حزب الله اللبنانى يعلن استهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني عن استهداف مركز قيادة فرقة إسرائيلية بالصواريخ، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إطلاق صواريخ موجهة من لبنان اتجاه هدف في المنارة

واستُهدفت في وقت سابق دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وتمت إصابتها بشكل مباشر، كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.

كما استهدف "حزب الله" تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين، وأوقعت فيه إصابات مؤكدة.