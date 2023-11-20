هانى محمود يتحدث لـ "الشاهد" عن رؤيته لتجربته مع الرئيس السيسى

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم الدولة المصرية في حالة صعبة للغاية أمام أعيننا جميعا، والإنجازات التي استطاع تحقيقها كانت كبيرة، ومن الممكن أن جميعها لم يظهر للمواطنين حتى وقتنا هذا".

وتابع الدكتور هاني محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "أنا كنت أحد الأشخاص الذين يتساءلون عن أسباب دعم الرئيس السيسي للجيش المصري بهذه الطريقة الضخمة، لكننا اليوم فهمنا جميعا ما كان يفكر فيه الرئيس، وخاصة بعد تصاعد الأحداث داخل قطاع غزة، وكان يجب بالفعل أن يكون لدينا جيش مصري بهذه القوة، وسلاح متنوع من دول عدة".

وواصل: "لا يجب أن ننسى دور الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب بشكل كامل، لأنه في ظل الأحداث الجارية في غزة، إذ لم يتم القضاء على الإرهاب في السنوات الماضية، كنا سنفقد سيناء بشكل كامل".