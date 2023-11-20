الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هانى محمود لـ "الشاهد": الرئيس السيسى لديه إلمام كبير بتكنولوجيا المعلومات

الدكتور هانى محمود
الدكتور هانى محمود

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه اكتشف أمرًا معينًا في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكتشفه من قبل وهي مدى إلمامه بتكنولوجيا المعلومات واهتمامه أن البلد تعمل بأحدث النظم العالمية.

وأضاف، "محمود"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اهتمام الرئيس السيسي ظهر تمامًا في فترة الإصلاح الإداري، مؤكدًا أن مصر كانت بعيدة تمامًا عن فكرة التحول الرقمي قبل الرئيس السيسي.

وتابع، أن الدولة لم يكن لديها أولوية لفكرة التحول الرقمي ولم تكن الفكرة مطروحه قبل عام 2014، وبدأت من الرئيس السيسي.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

هانى محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلمامه بتكنولوجيا المعلومات أحدث النظم العالمية الاصلاح الإداري

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