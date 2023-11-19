جودة عبد الخالق لـ"قصواء الخلالي": مصر لا يمكن أن تكون دولة منغلقة اقتصاديًا

أكد الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الإقتصادي، أن مصر لا يمكن أن تكون دولة منغلقة على نفسها اقتصاديًا، مضيفًا أن قدرتنا على الإنتاج تسير ببطئ شديد مقابل قدرتنا على الاستهلاك.

وأضاف جودة عبد الخالق، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أن الشعب هو الذي سينتج ويستهلك، وبالتالي لابد من قراءة الشعب جيدًا.

ونوه المفكر الإقتصادي، أن المؤشرات الدولية الإقتصادية ليست مقياس لنجاح الدولة إقتصاديًا، مؤكدًا أن وراء هذه التقيمات نوايا سياسية أخرى.

تفاصيل برنامج "في المساء مع قصواء":

برنامج "فى المساء مع قصواء" يذاع على شاشة cbc، من الساعة 9 مساءً، تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.

تناقش قصواء، أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.