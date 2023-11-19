الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هاني محمود لـ"الشاهد": كلفنا بالإعداد لانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

هاني محمود
هاني محمود

استكمل الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقًا، شهادته عن 10 سنوات من الإنجاز خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد: "رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرر أن يتولي ملف التنمية الإدارية مباشرة والاستثمار، والحكومة الحالية لا يوجد بها وزارة للتنمية الإدارية أو وزارة للاستثمار، فقرر مدبولي تولي هذه المهمة، فهيئة الاستثمار تتبع مباشرة رئيس الوزراء، والإصلاح الإداري طلب مني أن أكون مستشار للإصلاح الإداري، وتشرفت بذلك وعملت معه لأكثر من سنتين في هذا الملف".

وأضاف: "كان معنا الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وكان هناك فريق عمل يعمل على هذا الملف، ومكلف به الإعداد بالانتقال للعاصمة الإدارية من حيث البشر، وكانت وزارة الإسكان متوليه جزء البنية التحتية، وكان دوري انتقال الموظفين للعاصمة، لأن الرئيس لديه كلمه مشهورة وهي احنا مش بنعزل ولكن بنغير ثقافة العمل الحكومي، وعملنا مجموعة من الخطوات حتي نستطيع أن نغير ثقافة الجهاز الإداري للدولة".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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