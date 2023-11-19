الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم تشريعات البرلمان

علاء قريطم
علاء قريطم

وجه علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب الشكر للرئيس السيسي الذي أولى الاهتمام بالكثير من القضايا منذ توليه حكم البلاد وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين حيث هناك أكثر من مليوني و٨٠٠ قضية يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء.

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ما هي تفاصيل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء؟.. برلماني يوضح (فيديو)

أضاف قريطم خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، كان لابد علينا كبرلمان وحكومة حل هذه  المشكلة؛ لأن المواطنين في الدوائر يطالبوننا كنواب لهم بالانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وايضا فيما يتعلق بحل مشكلة الاحوزة العمرانية.

وشدد قريطم على أن هذا القانون احتاج الكثير من الوقت حتي يظهر بهذا الشكل من اجل خدمة  المواطن ودورنا كنواب نرسل هذه الرسائل للمسؤولين والقيادة السياسية التي وضعت في أجندة أولوياتها هذا القانون من أجل المواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس يطبطب علي الشعب من خلال الإجراءات والقوانين التي يحتاجها المواطن المصري.

وطالب قريطم من الحكومة العمل  بمرونة في تيسير هذا القانون كي نصل لمتطلبات المواطنين لأن المواطن كل ما يشغله إجراءات مرنة لحل مشاكله، مشددًا على ضرورة التنفيذ حتي نصل للمواطن بالريف المصري فهم لا يدركون معني القوانين بل التطبيق العملي لها.

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