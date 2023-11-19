الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتعرض لأكبر مجزرة فى تاريخ الإعلام (فيديو)

ناصر أبوبكر
ناصر أبوبكر

كشف ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حجم المأساة التي يعيشها الصحفيون في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال أبوبكر، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، إن الاحتلال يشن حربًا واسعة على الإعلام الفلسطيني، وإن عدد الشهداء بين الصحفيين وصل إلى 53 شهيدًا، وهو نفس العدد الذي قتل خلال 23 عامًا من الاحتلال.

ووصف أبوبكر هذه الحرب بأنها "أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام في العالم في هذه الفترة القصيرة".

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