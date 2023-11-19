الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: اختطاف السفينة تهديد مباشر لإسرائيل ولن يصل الأمر للحرب

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الحل العسكري لاحتجاز الحوثيين لسفينة إسرائيلية، سيكون آخر حل عندما يعجز الحل الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن هناك رسائل ذهبت لإيران للمطالبة بفك احتجاز السفينة وتم منحهم مهلة لمدة 24 أو 48 ساعة وإلا سيحدث تدخل عسكري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن احتجاز السفينة هو رسالة إلى من يهمه الأمر أنهم من الممكن أن يتدخلوا في أي وقت وإيران تقول إن في يدها أوراقًا تلعب بها وقتما تشاء.

وأكد أن اختطاف السفينة تهديد مباشر لإسرائيل ومن حقها أن تقلق، ولكن هذا العمل لن تستفيد به غزة أو حماس.

هل يتطور الأمر لحرب في الشرق الأوسط؟

وعن وصول الأمر لحرب في الشرق الأوسط، قال: "لا أعتقد أنه سيصل لحرب في الشرق الأوسط ولكنها مجرد قرصة أذن لأمريكا وإسرائيل وأمريكا جاهزة للتدخل بقواعدها"، مؤكدًا أن الهدف من هذه الرسالة هو الردع ليقول لأمريكا وإسرائيل أنه قادر على إيذائهم وإلحاق الضرر بهم.

سمير فرج اختطاف السفينة تهديد مباشر إسرائيل حرب الشرق الأوسط

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