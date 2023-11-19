الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالى: الوجه الصهيونى بات قبيحًا أمام العالم (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

عبرت الإعلامية قصواء الخلالي، عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل يومه الـ44، ووصفته بأنه "سواد" يغطي الفلسطينيين والعرب والإنسانية. 

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"،  إن إسرائيل تنشر الكراهية والظلام في العصر الحديث بشكل لم يسبق له مثيل، مؤكدة أن الوجه الصهيوني بات قبيحًا أمام العالم، وأنه لا توجد لمسة خجل أو حياء في سياسته العدوانية. 

وأشارت إلى أن الكاتب الصحفي الدكتور أسامة الغزالي حرب، اعترف في مقالة له بأنه كان مخطئًا عندما ظن أن هناك سلامًا ممكنًا بين العرب والإسرائيليين، وأنه اكتشف قبحًا لم يره في حياته من قبل.

قطاع غزة الفلسطينيين إسرائيل الصهيوني العدوان أسامه الغزالي حرب قصواء الخلالي

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