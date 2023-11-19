رئيس "الدلتا للإلكترونيات": دعمنا مسار التحول الرقمي للدولة خلال الفترة الماضية

قال الدكتور عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن شركته تعد من الشركات العريقة في مجال الأنظمة الإلكترونية في العالم ولها باع طويل في مجال الاتصالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن الشركة خلال الفترة الأخيرة كانت مهتمة بدعم مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، واشتركت في عدة مشاريع عملاقة منها مشروع الفاتورة الالكترونية لوزارة المالية، وميكنة المستشفيات الجامعية.

وأشار محفوظ إلى أن الشركة قدمت في معرض اليوم نظام الحوكمة الاقتصادية الذي يقوم بنظام متكامل لاستضافة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بعقول مصرية 100%.