بلال الدوي: مصر نجحت في نقل وجه نظرها للرأي العام العالمي

علق الكاتب الصحفي، بلال الدوي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن موقف مصر ثابت ومستمر تجاه القضية الفلسطينية وهذا يدل على أن وجه النظر المصرية وصلت للعالم.

وأضاف أن مصر نجحت في نقل وجه نظرها للرأي العام العالمي، وبذلك خضع العالم والمنظمات في الدول لوجه النظر المصرية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الدولية حققت نجاحات كبيرة في ملف القضية الفلسطينية، واستغلت قدرتها الداخلية والخارجية بمعنى أن وكيل الأمم المتحدة للإغاثة أصبح ينطق بما ينطق به مصر.