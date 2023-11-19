رئيس العائلة المصرية بسويسرا: متكاتفين حول الرئيس السيسي ليصل بمصر لبر الأمان

كشف جمال حماد، رئيس بيت العائلة المصرية في سويسرا، عن تفاصيل الجهود المبذولة للمشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه لابد من التكاتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي متمثلًا في الإدلاء بالأصوات لقائد مخلص حتي يصل بالبلاد لبر الأمان.

وأضاف: "نحتاج أيضًا إلى رئيس محنك يتمتع بالوطنية وحب الوطن وكل هذه الصفات تنطبق على الرئيس السيسي، وندعو أبناء الجالية المصرية في الخارج الإقبال على صناديق الاقتراع بسبب ما يحيط بالبلاد من تحديات خاصة الأحداث المؤسفة في غزة".

وأشار إلى أن الاتصالات تتم مع كل أبناء الجالية ويتم حثهم على المشاركة في الانتخابات لأن الوضع من حولنا خطير جدًا، ونحاول توعيتهم بالإقبال على الانتخابات.