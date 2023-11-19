طارق شكري: مصر محاطة بـ 3 كتل ملتهبة والرئيس السيسي يحميها (فيديو)

أكد عضو مجلس النواب، طارق شكري، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، سواء في السودان وليبيا وغزة، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية البلاد وتحقيق الإنجازات الاقتصادية والتنموية.

وقال شكري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي نجت من محاولات الإسقاط والتخريب التي طالت معظم الدول الشقيقة، موضحا أن الشعب المصري دعم الرئيس السيسي في الانتخابات لما يمثله من ضمانة لاستقرار البلاد واستمرار المسيرة التي بدأها.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة وتسعى لتوطينها في مختلف المجالات، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد هائلة تمكنها من تحقيق النهضة والريادة.