انطلاق يوم الأدب العربي المسيحي بدير الآباء الفرنسيسكان.. الأحد

يستضيف دير الآباء الفرنسيسكان بالقاهرة، يوم الأدب العربيّ المسيحيّ السنويّ الثالث، الأحد ٢٦ نوڤمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء بترحيب من رئيس الدير، الأب وليم فلتس، ثم محاضرة من جانب القسّ عيد صلاح،والتي يناقش خلالها «المخيلة السردية الإسلاميّة عن العائلة المقدسة في مصر: فتوح البهنسا الغراء المنسوبة للواقدي إنموذجًا».

كما يناقش الباحث في التراث القبطي، ماجد كامل، «إلياس بقطر (١٧٨٤-١٨٢١) صاحب أول قاموس فرنسي عربي»، كما يناقش الراهب الأخ وديع، «كتابات فخر الدين الرازي في «مجموع» المؤتمن».