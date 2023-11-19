الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. تريزيجيه يهدر فرصة تسجيل الهاتريك أمام سيراليون

مصر وسيراليون
مصر وسيراليون

مرّت 75 دقيقة من مباراة مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، وصارت النتيجة تقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

سجل تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18، قبل أن يضيف هدف ثاني في الدقيقة 62 ويهدر فرصة إحراز هدف ثالث في الدقيقة 74.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بالدقيقة 38 بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي.

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أحداث الشوط الأول

ارتباك في بداية المباراة وركلة ركنية أولى لسيراليون على يسار مرمى مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بالنهاية سهلة للحارس إلى الحارس محمد الشناوي.

وظهر منتخب مصر لأول مرة هجوميا في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من الجهة اليمنى وتسديدة من مصطفى محمد ارتطمت بالدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة السادسة، ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وهدد منتخب سيراليون مرمى الفراعنة بتسديدة قوية في الدقيقة الثامنة خرجت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 15، ركلة ركنية لسيراليون على يمين مرمى منتخب مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها مهاجم الفريق برأسية أبعدها الحارس محمد الشناوي.

ونجح محمود حسن تريزجيه في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب مصر في الدقيقة 18 بعد تمريرة بالكعب رائعة من مصطفى محمد إلى تريزيجيه الذي توغلب داخل منطقة الجزاء واستلم الكرة بصدره قبل أـن يضعه بقدمه اليمنى أرضية على يسار الحارس.

في الدقيقة 20، محاولة هجومية لسيراليون بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر للحارس محمد الشناوي.

في الدقيقة 24، محاولة هجومية لمنتخب مصر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق محمد حمدي إلى داخل منطقة الجزاء خرجت بشكل خير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق أحمد سيد زيزو تجاه مصطفى محمد المنطلق داخل منطقة الجزاء لكن الكرة كانت أقرب للحارس إبراهيم سيساي.

وكان مصطفى محمد أن يضيف ثاني في الدقيقة 35 بعد ركلة ركنية نفذها تريزيجيه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مصطفى محمد بتسديدة مباشرة أبعدها الحارس في الوقت المناسب.

فرصة أخرى للفراعنة بعد ركلة ركنية لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير متقن لحدود المنطقة لتجد متابعة من حمدي فتحي بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه تيريس فورنا لاعب سيرالين بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي في الدقيقة 38.

منتخب سيراليون أهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 42 بعد اختراق عن طريق محمد بويا توراي لمنطقة الجزاء من الجبهة اليسرى أنهاها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

أحداث الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت حذرة من جانب لاعبي سيراليون.

وحصل عبدول كابيا لاعب سيراليون على بطاقة صفراء في الدقيقة 49 تيجة عرقلة متعمدة لمصطفى محمد على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء.

تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لمنتخب مصر عن طريق محمد صلاح بتسديدة مباشرة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وحاول منتخب سيراليون مباغتة منتخب مصر في هجمة مرتدة قبل أن يتدخل محمد الشناوي ويبعد الكرة.

وتصدى محمد الشناوي لركلة حرة نفذها لاعب سيراليون، وتصدى لها حارس الفراعنة بسهولة.

في الدقيقة 59، محاولة هجومية من منتخب مصر وتسديدة من حمدي فتحي تصدى لها حارس سيراليون.

ونجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفراعنة بعد هجمة مرتدة سريع لمنتخب مصر أنهاها محمد صلاح بتمريرة بينية تجاه تريزيجيه المنطلق بشكل منفرد بالمرمى والذي سدد كرة قوية اصطدمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأجرى فيتوريا تغييرين بنزول مروان عطية ومحمود حمادة بدلا من أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي.

في الدقيقة 73، ركلة ركنية لسيراليون على يسار مرمى منتخب مصر، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها دانيال كانو برأسية غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأهدر تريزيجيه فرصة إحراز الهاتريك في الدقيقة 74 بعدما استقبل تمريرة رائعة قبل أن يسددها بشكل استعراضي بالكعب ليتصدى لها الحارس.

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