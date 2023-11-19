وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية "نوفي" مهمة ومرتبطة بتمويلات المناخ

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، عن التقدم الذي تم إحرازه فى المنصة الوطنية برنامج "نوفى".

وقالت رانيا المشاط، خلال تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي"، والذ نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إن المنصة الوطنية "موفي" لها أهمية كبيرة جدًا حيث أنها متعلقة ومرتبطة بتمويلات المناخ، خاصة وأن العالم المتقدم في قضايا تمويل المناخ، قطع تعهدات بأن تكون التمويلات ميسرة جدا.

وأضافت أن منصة "موفي" تتيح الاستفادة القصوى من تلك التمويلات الميسرة، خاصة أن الدول الصناعية الكبرى كانت تتهرب من التزاماتها؛ بحجة أن الدول النامية ليس لديها مشروعات للإنفاق عليها.

وأكدت أن جاهزية الدولة وتوجه القيادة السياسية الواضح للاهتمام بالطاقة النظيفة وأن تكون مصر مركزا للهيدروجين الأخضر؛ يدفع التحرك نحو تمويل المناخ.