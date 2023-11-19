"النقل": تخفيض سرعة القطارات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.