الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل": تخفيض سرعة القطارات لسوء الأحوال الجوية

القطارات
القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

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خطة وزارة النقل للبدء فى المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائى "LRT"

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

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بسبب سوء الطقس.. توقف حركة الملاحة والصيد بكفرالشيخ لأجل غير مسمى

وقدمت الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الخارج عن إرادتها، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

سكك حديد مصر السكك الحديدية القطارات وزارة النقل

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